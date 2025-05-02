«Реал» хочет, чтобы «МЮ» активировал выкуп Каррераса у «Бенфики» за 18 млн евро и продал его им за 30-35 млн, чтобы не платить португальцам 60 млн (As)

«Реал» хочет подписать Альваро Каррераса с помощью «МЮ».

Как сообщает As, Каррерас является приоритетным вариантом мадридцев на позицию левого защитника.

«Реал» уже несколько недель изучает возможную схему трансфера. «Бенфика » оценивает игрока в 60 млн евро и не намерена отступать от этой суммы.

«Мадрид » не готов столько платить и планирует привлечь к сделке «Манчестер Юнайтед », откуда Каррерас перешел в «Бенфику» за 6 млн евро. Тогда в контракте был прописан пункт о выкупе за 18 млн евро, который могут активировать манкунианцы.

По словам источника, идея «Реала» заключается в том, чтобы использовать этот пункт. «МЮ» выкупит игрока и сразу же перепродаст его в «Реал» за сумму около 30-35 миллионов евро.

Таким образом, «Реал» получит игрока по выгодной цене, а «МЮ» – дополнительную прибыль.