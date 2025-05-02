«Реал» хочет, чтобы «МЮ» активировал выкуп Каррераса у «Бенфики» за 18 млн евро и продал его им за 30-35 млн, чтобы не платить португальцам 60 млн (As)
«Реал» хочет подписать Альваро Каррераса с помощью «МЮ».
Как сообщает As, Каррерас является приоритетным вариантом мадридцев на позицию левого защитника.
«Реал» уже несколько недель изучает возможную схему трансфера. «Бенфика» оценивает игрока в 60 млн евро и не намерена отступать от этой суммы.
«Мадрид» не готов столько платить и планирует привлечь к сделке «Манчестер Юнайтед», откуда Каррерас перешел в «Бенфику» за 6 млн евро. Тогда в контракте был прописан пункт о выкупе за 18 млн евро, который могут активировать манкунианцы.
По словам источника, идея «Реала» заключается в том, чтобы использовать этот пункт. «МЮ» выкупит игрока и сразу же перепродаст его в «Реал» за сумму около 30-35 миллионов евро.
Таким образом, «Реал» получит игрока по выгодной цене, а «МЮ» – дополнительную прибыль.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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