«Реал» договорился с Каррерасом. Клуб ведет переговоры с «Бенфикой» о трансфере защитника и хочет сбить цену (Патрик Бергер)

Альваро Фернандес Каррерас готов перейти в «Реал».

Как сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер, мадридский клуб достиг принципиальной договоренности с 22-летним игроком. Хаби Алонсо , который скоро возглавит команду, хочет видеть именно его на позиции левого защитника.

Руководители «Реала » Хуни Калафат и Хосе Анхель Санчес ведут переговоры с португальцами, чтобы оформить сделку. Они хотят добиться снижения цены – сумма отступных игрока составляет 50 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Каррерас провел 32 матча, отличившись 3 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .