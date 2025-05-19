«Реал» договорился с Каррерасом. Клуб ведет переговоры с «Бенфикой» о трансфере защитника и хочет сбить цену (Патрик Бергер)
Альваро Фернандес Каррерас готов перейти в «Реал».
Как сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер, мадридский клуб достиг принципиальной договоренности с 22-летним игроком. Хаби Алонсо, который скоро возглавит команду, хочет видеть именно его на позиции левого защитника.
Руководители «Реала» Хуни Калафат и Хосе Анхель Санчес ведут переговоры с португальцами, чтобы оформить сделку. Они хотят добиться снижения цены – сумма отступных игрока составляет 50 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Каррерас провел 32 матча, отличившись 3 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
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