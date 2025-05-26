«Реал» никогда не интересовался Нико Уильямсом (El Chiringuito TV)
«Реал» не интересуется Нико Уильямсом.
Ранее сообщалось, что «Мадрид» может купить 22-летнего вингера «Атлетика» и сборной Испании, клуб всерьез рассматривает трансфер, отступные игрока – 58 млн евро.
Однако ведущий El Chiringuito TV Хосеп Педрероль заявил, что «Реал» никогда не интересовался Уильямсом. Новость об интересе «продают» прессе сам «Атлетик» и окружение футболиста.
Испанец был одной из главных целей «Барселоны», однако сине-гранатовые решили не покупать его предстоящим летом из-за нехватки денег и хорошей игры линии атаки.
Нико забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах за клуб из Бильбао в этом сезоне Ла Лиги. Его подробная статистика выступлений – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
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