«Реал» никогда не интересовался Нико Уильямсом (El Chiringuito TV)

«Реал» не интересуется Нико Уильямсом.

Ранее сообщалось , что «Мадрид » может купить 22-летнего вингера «Атлетика » и сборной Испании , клуб всерьез рассматривает трансфер, отступные игрока – 58 млн евро.

Однако ведущий El Chiringuito TV Хосеп Педрероль заявил, что «Реал» никогда не интересовался Уильямсом. Новость об интересе «продают» прессе сам «Атлетик» и окружение футболиста.

Испанец был одной из главных целей «Барселоны», однако сине-гранатовые решили не покупать его предстоящим летом из-за нехватки денег и хорошей игры линии атаки.

Нико забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах за клуб из Бильбао в этом сезоне Ла Лиги. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Как там Нико Уильямс после славы на Евро?