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«Барселона» решила не покупать Нико Уильямса летом из-за нехватки денег и хорошей игры линии атаки

«Барселона» не станет приобретать Нико Уильямса этим летом.

Marca утверждает, что спортивный директор Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик приняли решение отказаться от попыток приобрести вингера «Атлетика».

Сейчас планов усилить атаку у клуба нет, поскольку игра нынешнего состава в этом плане всех устраивает, а доступных средств в любом случае не очень много.

В текущем сезоне Уильямс провел 27 матчей в Ла Лиге и забил 5 голов. Подробно со статистикой футболиста сборной Испании, которого «Барселона» пыталась купить минувшим летом, можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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