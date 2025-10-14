Васильев о норвежском паспорте Хайкина: «У нас свободная страна. Век спортсмена короток, хочется выступать на международных турнирах. Осуждать не стоит, главное – чтобы без негатива про Родину»
Ранее сообщалось, что вратарь «Буде-Глимт» несколько раз отказывался от вызовов в сборную России и получает паспорт Норвегии по ускоренной системе.
«У нас свободная страна, каждый человек волен сам принимать решения так, как ему выгодно. Это выбор Хайкина. Нет ничего страшного в том, что он меняет спортивное гражданство и будет выступать за сборную Норвегии. Я понимаю его.
Век спортсмена очень короток, а Хайкину хочется выступать на международных соревнованиях. Если бы он отказался именно от гражданства России, тогда он в будущем пожалел бы об этом. К сожалению, сейчас такое время.
И не стоит уже осуждать спортсменов за то, что они начинают выступать за другие сборные. Главное, чтобы эти люди в публичном пространстве не высказывались в негативном ключе про свою Родину, Россию.
А так мы не испытаем печали из-за того, что Хайкин будет представлять сборную Норвегии. Важно, чтобы он уважительно относился к своей Родине», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.