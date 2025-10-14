Станислав Черчесов: «В «Спартаке» тренера Черчесова не было. В «Спартаке» был Черчесов, который только закончил играть. Знаний не было, я не смог довести команду до чемпионства»
Станислав Черчесов вспомнил работу в «Спартаке» с 2007 по 2008 год.
«В «Спартаке» тренера Черчесова не было. В «Спартаке» был Черчесов, который только закончил играть в футбол. Знаний тогда еще не было.
Я не смог до конца довести команду до чемпионства», – заявил главный тренер «Ахмата».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
