«Барса» забила 100+ голов в Ла Лиге впервые с сезона-2016/17. Каталонцы сделали это в девятый раз, у «Реала» столько же
«Барселона» пробила отметку в 100 голов за сезон Ла Лиги.
Команда Ханси Флика обыгрывает «Атлетик» на выезде в 38-м туре чемпионата Испании (2:0, перерыв).
«Барселона» забила 101 гол в нынешнем розыгрыше Примеры.
«Блауграна» в девятый раз в своей истории достигает результата в 100+ голов в чемпионате. Ранее им это удавалось в сезоне-1996/97 (102), 2008/09 (105), 2011/12 (114), 2012/13 (115), 2013/14 (100), 2014/15 (110), 2015/16 (112) и 2016/17 (116).
На счету «Реала» также 9 сезонов Ла Лиги со 100+ голами.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Педро Мартина
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