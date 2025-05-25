«Барса» забила 100+ голов в Ла Лиге впервые с сезона-2016/17. Каталонцы сделали это в девятый раз, у «Реала» столько же

«Барселона» пробила отметку в 100 голов за сезон Ла Лиги.

Команда Ханси Флика обыгрывает «Атлетик » на выезде в 38-м туре чемпионата Испании (2:0, перерыв).

«Барселона » забила 101 гол в нынешнем розыгрыше Примеры.

«Блауграна» в девятый раз в своей истории достигает результата в 100+ голов в чемпионате. Ранее им это удавалось в сезоне-1996/97 (102), 2008/09 (105), 2011/12 (114), 2012/13 (115), 2013/14 (100), 2014/15 (110), 2015/16 (112) и 2016/17 (116).

На счету «Реала» также 9 сезонов Ла Лиги со 100+ голами.