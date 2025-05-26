Флик о 3:0 с «Атлетиком»: «Идеальный способ завершить сезон. Я доволен тем, что увидел сегодня»

Ханси Флик доволен игрой «Барсы» в матче с «Атлетиком» (3:0).

«Это был идеальный способ завершить сезон. Мы говорили о том, что хотим победить и хорошо сыграть. Я доволен тем, что увидел сегодня».

Об Иньяки Пенье

«Он был расстроен из-за решения, которое мы приняли по вратарской позиции. Он выкладывается на тренировках, и мы решили, что сегодня он заслуживает сыграть. Не знаю, был ли это его последний матч. Но я бы хотел поблагодарить его. Он не был счастлив из-за моего решения. Сегодня он заслужил выйти на поле. Он провел фантастический матч и сохранил ворота в неприкосновенности.

Завтра у нас выходной, и мы уходим в отпуск. Мне понравилось, что я увидел за эти 90 минут. Думаю, закончить на такой ноте – это отличная новость».

О трансфере вратаря

«Нужно поговорить с Де ла Фуэнте. Жоан (Гарсия – вратарь «Эспаньола » – Спортс’‘) – очень хороший, но я не говорю о игроках, которые не принадлежат моей команде. У нас три отличных вратаря, особенно сейчас, когда Марк вернулся после травмы», – сказал тренер «Барселоны».