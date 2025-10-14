20 533 зрителя посетили матч России с Боливией в Москве. На игру с Ираном в Волгограде пришли 42 387 человек
На матч России с Боливией пришло вдвое меньше зрителей, чем на игру с Ираном.
Команда Валерия Карпина проводит BetBoom товарищеский матч с южноамериканцами в Москве. На «ВТБ Арену» пришли 20 533 зрителя.
Для сравнения – предыдущая игра России, против Ирана в Волгограде, привлекла 42 387 человек. Это был рекорд «Волгоград-Арены».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости