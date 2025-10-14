  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 20 533 зрителя посетили матч России с Боливией в Москве. На игру с Ираном в Волгограде пришли 42 387 человек
4

20 533 зрителя посетили матч России с Боливией в Москве. На игру с Ираном в Волгограде пришли 42 387 человек

На матч России с Боливией пришло вдвое меньше зрителей, чем на игру с Ираном.

Команда Валерия Карпина проводит BetBoom товарищеский матч с южноамериканцами в Москве. На «ВТБ Арену» пришли 20 533 зрителя.

Для сравнения – предыдущая игра России, против Ирана в Волгограде, привлекла 42 387 человек. Это был рекорд «Волгоград-Арены».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
logoСборная России по футболу
ВТБ Арена
logoВалерий Карпин
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Боливии по футболу
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Россия разгромила Боливию в товарищеском матче – 3:0. У Сергеева гол и пас, Садулаев и Миранчук тоже забили
40212 минут назад
Алексей Миранчук забил 10-й гол за сборную России – Боливии в 50-м матче. Хавбек сравнялся с Мостовым и Кирьяковым
9сегодня, 18:06
Роман Ротенберг посетил матч сборной России с Боливией на «ВТБ Арене»: «🙏❤️🇷🇺»
32сегодня, 17:28Видео
Главные новости
Россия не проигрывает 21 матч – с 2021 года
4 минуты назад
Россия впервые обыграла южноамериканскую сборную – Боливию 3:0 в первом матче между командами в истории. Было 7 поражений и 4 ничьих с южноамериканцами
67 минут назад
Россия разгромила Боливию в товарищеском матче – 3:0. У Сергеева гол и пас, Садулаев и Миранчук тоже забили
40212 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия уступила Японии, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико, Норвегия не выиграла у Новой Зеландии
2217 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Латвии, Испания принимает Болгарию, Италия играет с Израилем, Португалия против Венгрии
5526 минут назадLive
Неймара весной предлагали «Интеру» – миланцы отказались из-за проблем форварда со здоровьем. Агент снова свяжется с ними и с «Наполи» в январе
930 минут назад
В «Реале» верят в возвращение Карвахаля и Трента к игре с «Барселоной». Точно пропустят класико только Рюдигер и Менди
852 минуты назад
«Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!» Боксер Лебедев придумал кричалку про красно-белых после поражения от ЦСКА
5453 минуты назад
Сборная ЮАР вышла на ЧМ-2026 и сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в истории и впервые с 2010 года
48сегодня, 17:59
Семак про возможное увольнение: «Для меня мир не закончится, это для вас закончится, некого будет критиковать. Футбол – это только часть жизни»
30сегодня, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Португалия – Венгрия. 0:1 – Салаи забил с паса Собослаи. Онлайн-трансляция
514 минут назадLive
Васильев о норвежском паспорте Хайкина: «У нас свободная страна. Век спортсмена короток, хочется выступать на международных турнирах. Осуждать не стоит, главное – чтобы без негатива про Родину»
221 минуту назад
Станислав Черчесов: «В «Спартаке» тренера Черчесова не было. В «Спартаке» был Черчесов, который только закончил играть. Знаний не было, я не смог довести команду до чемпионства»
1223 минуты назад
Испания – Болгария. Педри, Мерино, Баэна играют. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Латвия – Англия. Кейн, Сака, Стоунз играют. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Италия – Израиль. Тонали, Ретеги, Доннарумма играют. Онлайн-трансляция
126 минут назадLive
Гендиректор «Торпедо» Резвухин и советник президента Маслов покинули клуб спустя полтора месяца после назначения. Москвичи идут на последнем месте в Первой лиге
238 минут назад
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 23 сборные из 48
3848 минут назад
Алексей Миранчук забил 10-й гол за сборную России – Боливии в 50-м матче. Хавбек сравнялся с Мостовым и Кирьяковым
9сегодня, 18:06
«Давайте снимем с футболистов вопрос о якобы завышенных зарплатах. Их платят клубы, определяют президенты и агенты». Бышовец о заработках игроков
2сегодня, 17:53