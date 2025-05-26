Денисов о «Зените»: «Знаю, произошли инциденты в моей жизни, но этот клуб у меня на всю жизнь останется в сердце. Я люблю его»

Игорь Денисов признался в любви к «Зениту».

Экс-хавбек сине-бело-голубых высказался после участия в Матче Легенд «Зенита».

«Я в шоке, я просто кайфую. Спасибо болельщикам.

Я знаю, произошли инциденты в моей жизни, но этот клуб у меня на всю жизнь останется в сердце. Я люблю его. Это фантастика», — сказал Денисов , также выступавший за «Локомотив», «Динамо» и «Анжи».