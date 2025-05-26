Андрей Мостовой: «Жирков даже сейчас мог бы спокойно играть в РПЛ. Аршавин – тоже, если бы чуть скинул лишний вес»

Андрей Мостовой считает, что Юрий Жирков и Андрей Аршавин могли бы играть в РПЛ.

«Моими любимыми игроками в составе «Зенита» были Андрей Аршавин и Юрий Жирков , хоть я был воспитанником московских команд.

Сегодня смотрел с фанатской трибуны матч легенд «Зенита» . Жирков даже сейчас мог бы спокойно играть в Премьер-лиге. Аршавин тоже мог бы, если бы чуть-чуть скинул лишний вес, мастерство у него имеется», — сказал полузащитник «Зенита ».