Деян Ловрен: «Зенит» – самый большой и популярный клуб России. Люди, говорящие про «Спартак», просто не любят «Зенит»

Деян Ловрен назвал «Зенит» самым большим клубом России.

– У меня о времени в «Зените » самые приятные воспоминания. Это время всегда будет у меня в сердце. «Зенит» самый большой и популярный клуб России!

– Некоторые люди спорят и говорят, что это «Спартак».

– Конечно, это не так. Просто эти люди не любят «Зенит». Определенно. При этом те же люди понимают, что «Зенит» – это качество.

В первую очередь «Зенит» сосредоточен на том, чтобы занимать самые высокие места, и правда делает это. И «Зенит» действительно лучший клуб, – сказал бывший защитник сине-бело-голубых, ныне выступающий за ПАОК .