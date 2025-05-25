Деян Ловрен: «Зенит» – самый большой и популярный клуб России. Люди, говорящие про «Спартак», просто не любят «Зенит»
Деян Ловрен назвал «Зенит» самым большим клубом России.
– У меня о времени в «Зените» самые приятные воспоминания. Это время всегда будет у меня в сердце. «Зенит» самый большой и популярный клуб России!
– Некоторые люди спорят и говорят, что это «Спартак».
– Конечно, это не так. Просто эти люди не любят «Зенит». Определенно. При этом те же люди понимают, что «Зенит» – это качество.
В первую очередь «Зенит» сосредоточен на том, чтобы занимать самые высокие места, и правда делает это. И «Зенит» действительно лучший клуб, – сказал бывший защитник сине-бело-голубых, ныне выступающий за ПАОК.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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