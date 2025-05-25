Игроки «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» устроили чемпионские коридоры друг другу. «Красные» выиграли АПЛ, «орлы» – Кубок Англии
Игроки «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» устроили чемпионские коридоры друг другу.
В заключительном, 38-м, туре АПЛ «красные» дома сыграли вничью с «орлами» (1:1).
Перед началом встречи на «Энфилде» футболисты «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» встали в чемпионские коридоры друг для друга, чтобы отметить успехи соперника.
«Ливерпуль» в этом сезоне досрочно стал чемпионом Англии, а «Пэлас» победил «Ман Сити» в финале Кубка Англии (1:0) и завоевал первый трофей в истории.
Изображения: кадры из трансляции Viaplay
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?47375 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости