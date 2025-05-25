Игроки «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» устроили чемпионские коридоры друг другу. «Красные» выиграли АПЛ, «орлы» – Кубок Англии

Игроки «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» устроили чемпионские коридоры друг другу.

В заключительном, 38-м, туре АПЛ «красные» дома сыграли вничью с «орлами» (1:1).

Перед началом встречи на «Энфилде» футболисты «Ливерпуля » и «Кристал Пэлас » встали в чемпионские коридоры друг для друга, чтобы отметить успехи соперника.

«Ливерпуль» в этом сезоне досрочно стал чемпионом Англии, а «Пэлас» победил «Ман Сити» в финале Кубка Англии (1:0) и завоевал первый трофей в истории.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.