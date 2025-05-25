Холанд забил впервые после травмы – с пенальти «Фулхэму». У форварда «Ман Сити» 31 гол за 44 игры в сезоне

Эрлинг Холанд забил первый гол после травмы.

24-летний форвард «Манчестер Сити » с пенальти на 72-й минуте забил «Фулхэму » в 38-м туре АПЛ (2:0, второй тайм).

В конце марта норвежец получил травму, он вернулся в строй 10 мая и провел три игры без результативных действий.

Это 22-й гол Холанда в 31 матче сезона в АПЛ , больше лишь у Александера Исака из «Ньюкасла» (23) и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (29).

Всего Эрлинг забил 31 гол за 44 игры за «горожан». Его статистика – здесь .

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