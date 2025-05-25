Холанд забил впервые после травмы – с пенальти «Фулхэму». У форварда «Ман Сити» 31 гол за 44 игры в сезоне
Эрлинг Холанд забил первый гол после травмы.
24-летний форвард «Манчестер Сити» с пенальти на 72-й минуте забил «Фулхэму» в 38-м туре АПЛ (2:0, второй тайм).
В конце марта норвежец получил травму, он вернулся в строй 10 мая и провел три игры без результативных действий.
Это 22-й гол Холанда в 31 матче сезона в АПЛ, больше лишь у Александера Исака из «Ньюкасла» (23) и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (29).
Всего Эрлинг забил 31 гол за 44 игры за «горожан». Его статистика – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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