Матч «Фулхэма» и «Ман Сити» – 3-й в истории АПЛ без англичан в стартовых составах
В АПЛ в 3-й раз в истории проходит матч без англичан в старте.
В игре 38-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити» в стартовых составах обеих команд нет ни одного англичанина.
Это лишь третий подобный случай в истории АПЛ после матча между «Портсмутом» и «Арсеналом» в декабре 2009 года и встречи «Арсенала» и «Челси» в январе 2019-го.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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