Матч «Фулхэма» и «Ман Сити» – 3-й в истории АПЛ без англичан в стартовых составах

В АПЛ в 3-й раз в истории проходит матч без англичан в старте.

В игре 38-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом » и «Манчестер Сити » в стартовых составах обеих команд нет ни одного англичанина.

Это лишь третий подобный случай в истории АПЛ после матча между «Портсмутом » и «Арсеналом» в декабре 2009 года и встречи «Арсенала» и «Челси » в январе 2019-го.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).