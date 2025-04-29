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Кассано об Индзаги: «Дерьмовый сезон, даже если «Интер» выиграет ЛЧ. Кубок брал и Ди Маттео, а после этого больше не тренировал»

Антонио Кассано назвал текущий сезон для «Интера» «дерьмовым» по результатам.

В воскресенье команда под руководством Симоне Индзаги проиграла «Роме» (0:1) в 34-м туре Серии А. Миланский клуб занимает 2-е место в таблице, набрав 71 балл и отставая от «Наполи» на 3 очка. 

В среду «Интер» на выезде сыграет с «Барселоной» в первом полуфинале Лиги чемпионов. 

«Даже если он и вправду возьмет Лигу чемпионов, это все равно будет дерьмовый сезон. Кубок выигрывал и Ди Маттео – и что, после этого он больше не тренировал...

Лично для меня мало что изменится от его победы. Все, что происходит в последние недели, – это то, о чем я говорю уже давно.

Больше всего меня раздражают не результаты, а заявления. Я просто схожу с ума, когда слышу некоторые фразы. Сразу вспоминается Маццарри, который жаловался на аут, вброшенный чуть дальше...

На Биссеке был очевидный пенальти, но «Рома» все равно заслуживала выиграть со счетом 5:0. Я не могу понять, как команда, которая объективно сильнее всех, может цепляться за какие-то вбросы из-за боковой. Это все – оправдания», – сказал бывший нападающий «Интера» в программе Viva el Futbol.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TuttoMercatoWeb
logoсерия А Италия
logoАнтонио Кассано
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