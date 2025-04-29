Кассано об Индзаги: «Когда его превозносили как нового Гвардиолу, я говорил, что он не топ-тренер. У него нет плана Б, он не улучшает игроков, слил в унитаз два скудетто, третье – на очереди»

Антонио Кассано обрушился с критикой на Симоне Индзаги.

«Когда все превозносили его как нового Гвардиолу, я всегда говорил, что он не топ-тренер. У него нет плана Б, он не улучшает игроков. Никакой организации – ничего.

«Интер» настолько сильнее остальных, что должен был с огромным отрывом выиграть чемпионат: сейчас должно было быть +15 по очкам.

А теперь мы сталкиваемся с чем-то неожиданным даже для меня, ведь Индзаги снова повторяет те же ошибки, после того как уже слил в унитаз два скудетто, третье – на очереди», – сказал бывший нападающий «Интера » в программе Viva el Futbol.

«Интер» на три очка отстает от «Наполи» за четыре тура до конца чемпионата Италии. Клуб не вышел в финал Кубка Италии, вылетев от «Милана» (1:1, 0:3), а в Лиге чемпионов сыграет с «Барселоной» в 1/2 финала.