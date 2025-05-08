Антонио Кассано: «Гюлер – феномен, как и Ямаль. Эти двое будут сводить мир с ума следующие 15 лет»
Антонио Кассано заявил, что Арда Гюлер и Ламин Ямаль играют на одном уровне.
«Гюлер сопоставим с Ямалем – без всяких «но» и «если». Ламину всего 17 лет, он – феномен. Арда не играет у Анчелотти, потому что он хочет, чтобы всем остальным было комфортно [в команде].
Но Арда – тоже феномен, как и Ямаль. В течение следующих 15 лет эти двое будут сводить мир с ума.
Гюлера можно использовать где угодно, он может делать все, даже будучи атакующим полузащитником, как Ди Мария. У него есть качество и индивидуальность. Надеюсь, что следующий тренер «Реала», не Анчелотти, будет выпускать его на поле», – сказал бывший нападающий «Реала» Кассано в эфире Viva el Futbol.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: AreaNapoli.it
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