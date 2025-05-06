Кассано про «Интер»: «Сезон будет провальным даже при победе в ЛЧ. За 4 года три скудетто спущены в унитаз. А ЛЧ выигрывали и Ди Маттео, и парковавший автобус Моуринью»

Антонио Кассано считает выступления «Интера» провальными.

Ранее экс-форвард миланцев заявлял : «Даже если он и вправду возьмет Лигу чемпионов, это все равно будет дерьмовый сезон».

Сейчас Кассано пояснил свои слова.

«Как болельщик, я надеюсь [на победу в Лиге чемпионов], но сезон все равно будет провальным даже в этом случае. Антонио Кассано настаивает на этом.

Все потому, что «Интер » – с отрывом самая сильная команда Италии, но спустила в унитаз три скудетто за четыре года. А Лигу чемпионов выигрывали даже Ди Маттео и Моуринью , парковавший автобус у ворот.

С «Баварией» все прошло хорошо, и я надеюсь, что и с «Барселоной» тоже все получится, как и в финале. Но это ничего не меняет. Лига чемпионов – это специфичный турнир, где даже в случае травм ты можешь победить в подходящий момент. Но сезон становится провальным, когда ты не достигаешь главной цели в третий раз за четыре года», – сказал Антонио в эфире Viva el Futbol.