Петржела о сезоне «Зенита»: «Это провал, политика клуба вызывает вопросы. Российская команда, а в составе почти одни латиноамериканцы – катастрофа!»

Властимил Петржела призвал «Зенит» пересмотреть кадровую политику.

Петербургский клуб занял 2-е место в Мир РПЛ и вылетел из Фонбет Кубка России.

«Сезон без трофеев – это провал для «Зенита». Я расстроен таким результатом. Жалко.

Надеюсь, в клубе произойдут кадровые перестановки, потому что мне нравятся латиноамериканские игроки, но политика клуба вызывает у меня вопросы. Это российская команда, а в составе – почти одни латиноамериканцы. Это катастрофа!» – сказал бывший тренер «Зенита ».