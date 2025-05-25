Петржела о сезоне «Зенита»: «Это провал, политика клуба вызывает вопросы. Российская команда, а в составе почти одни латиноамериканцы – катастрофа!»
Властимил Петржела призвал «Зенит» пересмотреть кадровую политику.
Петербургский клуб занял 2-е место в Мир РПЛ и вылетел из Фонбет Кубка России.
«Сезон без трофеев – это провал для «Зенита». Я расстроен таким результатом. Жалко.
Надеюсь, в клубе произойдут кадровые перестановки, потому что мне нравятся латиноамериканские игроки, но политика клуба вызывает у меня вопросы. Это российская команда, а в составе – почти одни латиноамериканцы. Это катастрофа!» – сказал бывший тренер «Зенита».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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