Кришито о «Зените»: «Отсутствие побед всегда сюрприз – странный сезон получился. Это большой клуб, он проявит себя в следующем сезоне»

Доменико Кришито назвал сюрпризом итоги сезона «Зенита».

Сине-бело-голубые заняли 2-е место в Мир РПЛ и вылетели из Кубка России.

«Такой результат является следствием нескольких ошибок, которые были в сезоне, поэтому «Зенит» не смог стать чемпионом. Но я думаю, что после шести чемпионств подряд такое может случиться.

Но я уверен, что в следующем сезоне «Зенит» проявит себя. На самом деле странный сезон получился для «Зенита », потому что каждый год команда выигрывает что-то из трофеев. В этот раз не получилось. Но я уверен, что в следующем сезоне команда выиграет один из трофеев.

Это неожиданный результат, потому что «Зенит» – большой клуб с отличными футболистами, отсутствие побед всегда становится сюрпризом», – сказал экс-защитник петербургского клуба.