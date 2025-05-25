Дуглас о сезоне «Зенита»: «Это не провал. Мы должны все обдумать, очистить наш разум. Мы вернемся более сильными и станем чемпионами снова»
Дуглас Сантос не считает сезон «Зенита» провальным.
Петербургский клуб занял 2-е место в Мир РПЛ и вылетел на стадии финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
«Является ли провалом для клуба сезон без трофеев? Я бы не сказал, что это провал. Сейчас у нас год, когда мы не стали чемпионами, но это не провал.
Мы должны все обдумать, очистить наш разум. Мы вернемся, будем более сильными и снова станем чемпионами», – сказал защитник «Зенита».
Дуглас Сантос: «Задачей «Зенита» было отпраздновать столетие вместе с чемпионством. Мы не достигли столь важной для клуба цели в исторический год»
«Зенит» в год столетия занял второе место в РПЛ и не взял трофеев. «Спартак» был 10-м, «Динамо» – 9-м
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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