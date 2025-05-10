Салах о вылете из ЛЧ: «Не думаю, что «ПСЖ» больше «Ливерпуля» заслужил пройти дальше. Мы встретились в единственный месяц, когда у нас был небольшой спад»

Мохамед Салах оценил вылет из Лиги чемпионов.

«Ливерпуль » завершил выступления в турнире, уступив «ПСЖ» в 1/8 финала (1:0, 0:1, по пенальти 1:4).

– В вашем сезоне есть одно большое черное пятно: поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» в марте...

– Честно говоря, нам действительно очень повезло, что Алиссон показал лучшую игру в своей карьере на «Парк де Пренс». Но в ответном матче мы не добились желаемого результата. У обеих команд были моменты, и все закончилось серией пенальти.

Я не думаю, что «ПСЖ » заслужил пройти дальше больше, чем мы. Весь сезон мы были на очень хорошем уровне, но в тот единственный месяц, когда у нас был небольшой спад, мы встретились с командой, которая на тот момент была в лучшей форме в Европе, – сказал вингер «Ливерпуля».

Салах о «Золотом мяче»: «Хотел бы однажды выиграть его для своего народа. Но даже если я его не получу, моя карьера все равно будет успешной»