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Беглов поздравил «Зенит» со 100‑летием: «Родился ты в Петербурге или приехал – клуб и «стрелка» становятся таким же символом города, как Медный всадник или кораблик на шпиле Адмиралтейства»

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» со 100-летием.

«Петербургский «Зенит» отмечает вековой юбилей! Сто лет вместе с городом и его жителями! От всей души поздравляю сегодняшних игроков, тренеров и, конечно, ветеранов клуба – тех, кто на протяжении целого века создавал славную историю команды!

Родился ты в Петербурге или приехал сюда учиться, жить или работать – «Зенит» и его фирменная «стрелка» становятся для тебя таким же символом города, как Медный всадник или кораблик на шпиле Адмиралтейства.

В студенческие годы ходили на матчи, как радовала размашистая, быстрая игра команды, когда ей руководил Юрий Морозов. И как всем городом в 1980 году отмечали нашу «бронзу» – как радовались ей, как гордились. И первое чемпионство в 1984-м уже под руководством Павла Садырина. 

Спасибо игрокам и тренерам сегодняшнего «Зенита» за то, что дарят нам радость игры и побед. 

Успехов вам на поле! И помните: мы всегда с вами!» – говорится в сообщении в телеграм-канале Александра Беглова.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Александра Беглова
Александр Беглов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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