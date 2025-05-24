Ротенберг о посещаемости плей-офф МХЛ: «Спасибо губернатору Беглову, он поддержал проведение матчей «СКА‑1946» в Ледовом. Важно показать болельщикам, что в России самый яркий хоккей»

Роман Ротенберг выразил благодарность болельщикам и Александру Беглову.

«СКА-1946» потерпел поражение от МХК «Спартак» (3-4) в финальной серии Кубка Харламова.

– На семи матчах финала между молодежными командами СКА и «Спартака» побывало в общей сложности 57 537 зрителей. Это больше, чем на финале КХЛ. Это о чем говорит?

– Инфраструктура позволяет столько болельщиков собрать. Спасибо Ледовому дворцу, всему Санкт‑Петербургу и лично губернатору Александру Беглову. Он поддержал проведение матчей «СКА ‑1946» в Ледовом дворце.

Это очень важно для нас. Мы собрали полные трибуны благодаря нашим болельщикам. Они увидели очень яркий хоккей – особенно в то время, когда мы не участвуем в юниорском и молодежном, а также взрослом чемпионатах мира.

Важно было показать болельщикам, что в России мы можем показывать самый яркий хоккей. Обе молодежные команды показали сумасшедший уровень подготовки, тактики, физики.

И у нас сразу ряд игроков выступали и в КХЛ, и в МХЛ . Тот же Матвей Короткий . Мы видим в нем огромный потенциал, и он как капитан в МХЛ вел команду за собой.

То, что впервые в истории МХЛ команда в финале сравняла счет с 0-3, – тут во многом заслуга капитана и лидеров команды, которые не дрогнули, а продолжили играть в свой хоккей, – сказал главный тренер СКА.