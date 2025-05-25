Кордоба о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Люблю «Краснодар», такого отношения ко мне не было нигде»
Джон Кордоба высказался о своем несостоявшемся переходе в «Спартак».
Накануне форвард «Краснодара» стал чемпионом Мир РПЛ.
— В ходе зимнего трансферного окна активно обсуждался твой возможный переход в «Спартак». После того как вы стали чемпионами, можно ли сказать, что ты рад, что остался в «Краснодаре», а не перешел в столичный клуб?
— Я люблю «Краснодар», люблю этот город, этих людей и все, что здесь происходит. Такого отношения ко мне, как здесь, не было абсолютно нигде, — сказал нападающий «Краснодара».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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