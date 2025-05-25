Кордоба о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Люблю «Краснодар», такого отношения ко мне не было нигде»

Джон Кордоба высказался о своем несостоявшемся переходе в «Спартак».

Накануне форвард «Краснодара» стал чемпионом Мир РПЛ .

— В ходе зимнего трансферного окна активно обсуждался твой возможный переход в «Спартак». После того как вы стали чемпионами, можно ли сказать, что ты рад, что остался в «Краснодаре», а не перешел в столичный клуб?

— Я люблю «Краснодар», люблю этот город, этих людей и все, что здесь происходит. Такого отношения ко мне, как здесь, не было абсолютно нигде, — сказал нападающий «Краснодара ».