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Кордоба о несостоявшемся переходе в «Спартак»: «Люблю «Краснодар», такого отношения ко мне не было нигде»

Джон Кордоба высказался о своем несостоявшемся переходе в «Спартак».

Накануне форвард «Краснодара» стал чемпионом Мир РПЛ.

— В ходе зимнего трансферного окна активно обсуждался твой возможный переход в «Спартак». После того как вы стали чемпионами, можно ли сказать, что ты рад, что остался в «Краснодаре», а не перешел в столичный клуб?

— Я люблю «Краснодар», люблю этот город, этих людей и все, что здесь происходит. Такого отношения ко мне, как здесь, не было абсолютно нигде, — сказал нападающий «Краснодара».

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41801 голос
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoДжон Кордоба
logoСпартак
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
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