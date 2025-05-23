Модрич, Мбаппе, Винисиус, Васкес, Вальверде, Тчуамени, Гюлер – в заявке «Реала» на матч с «Сосьедадом»
«Реал» опубликовал заявку на матч с «Реал Сосьедад» в Ла Лиге.
Команды сыграют в рамках 38-го тура чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» в субботу.
В заявку «Мадрида» попали 19 игроков:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Фран Гонсалес.
Защита: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Юссеф Энрикес и Хакобо Рамон.
Полузащита: Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос и Чема Андрес.
Нападение: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Браим Диас и Гонсало Гарсия.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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