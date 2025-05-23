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Модрич, Мбаппе, Винисиус, Васкес, Вальверде, Тчуамени, Гюлер – в заявке «Реала» на матч с «Сосьедадом»

«Реал» опубликовал заявку на матч с «Реал Сосьедад» в Ла Лиге.

Команды сыграют в рамках 38-го тура чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» в субботу.

В заявку «Мадрида» попали 19 игроков:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Фран Гонсалес.

Защита: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Юссеф Энрикес и Хакобо Рамон.

Полузащита: Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос и Чема Андрес.

Нападение: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Браим Диас и Гонсало Гарсия.

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Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСантьяго Бернабеу
logoТибо Куртуа
logoЛукас Васкес
logoАндрей Лунин
logoФран Гонсалес
logoХесус Вальехо
logoФран Гарсия
logoХакобо Рамон
logoРауль Асенсио
logoЮссеф Энрикес
logoЛука Модрич
logoФедерико Вальверде
logoАрда Гюлер
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
logoДани Себальос
logoЧема Андрес
logoБраим Диас
logoГонсало Гарсия Торрес
logoРеал Сосьедад
logoОрельен Тчуамени
logoКарло Анчелотти
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