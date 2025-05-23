Модрич, Мбаппе, Винисиус, Васкес, Вальверде, Тчуамени, Гюлер – в заявке «Реала» на матч с «Сосьедадом»

«Реал» опубликовал заявку на матч с «Реал Сосьедад» в Ла Лиге.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит? 6409 голосов Ноттингем Форест Будет ничья Челси Поделитесь c миром своим ответом