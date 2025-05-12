У Винисиуса растяжение связок голеностопа, у Васкеса – травма гребенчатой мышцы. Игроки «Реала» пропустят около недели и не сыграют с «Мальоркой» в среду
«Реал» сообщил о травмах Лукаса Васкеса и Винисиуса Жуниора.
Игроки получили повреждения в матче с «Барселоной» (3:4) в 35-м туре Ла Лиги.
У Винисиуса выявлено растяжение связок левого голеностопа, у Васкеса – травма левой гребенчатой мышцы.
Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, бразилец пропустит около недели, а испанец постарается восстановиться к матчу с «Севильей» 18 мая. Таким образом, оба футболиста не смогут принять участие в матче с «Мальоркой» в эту среду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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