У Винисиуса растяжение связок голеностопа, у Васкеса – травма гребенчатой мышцы. Игроки «Реала» пропустят около недели и не сыграют с «Мальоркой» в среду

«Реал» сообщил о травмах Лукаса Васкеса и Винисиуса Жуниора.

Игроки получили повреждения в матче с «Барселоной» (3:4) в 35-м туре Ла Лиги .

У Винисиуса выявлено растяжение связок левого голеностопа, у Васкеса – травма левой гребенчатой мышцы .

Как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, бразилец пропустит около недели, а испанец постарается восстановиться к матчу с «Севильей» 18 мая. Таким образом, оба футболиста не смогут принять участие в матче с «Мальоркой» в эту среду.