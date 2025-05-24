Сперцян о чемпионстве с «Краснодаром» и будущем: «Мы в истории. Ни для кого не секрет, что я хочу поиграть в Европе. Но пока ничего конкретного нет»

Эдуард Сперцян не теряет надежды поиграть в Европе.

«Краснодар » сегодня впервые в своей истории стал чемпионом России.

«Мы в истории. Ни для кого не секрет, что я хочу поиграть в Европе. Но пока ничего конкретного нет. Посмотрим. Все возможно», – сказал полузащитник «Краснодара».