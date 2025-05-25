«Ференцварош» в 7-й раз подряд и в 36-й в истории выиграл чемпионат Венгрии. Команду тренирует Робби Кин
«Ференцварош» сохранил звание чемпиона Венгрии.
Команда Робби Кина одолела «Дьор» (2:1) в заключительном туре и финишировала на первой строчке с 69 очками, на 3 балла опередив «Академию Пушкаша».
«Ференцварош» выиграл чемпионат в 7-й раз подряд. Всего у него 36 титулов – больше всех в истории. На втором месте идет МТК с 23 победами.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Ференцвароша»
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