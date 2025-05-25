«Ференцварош» в 7-й раз подряд и в 36-й в истории выиграл чемпионат Венгрии. Команду тренирует Робби Кин

«Ференцварош» сохранил звание чемпиона Венгрии.

Команда Робби Кина одолела «Дьор » (2:1) в заключительном туре и финишировала на первой строчке с 69 очками, на 3 балла опередив «Академию Пушкаша».

«Ференцварош » выиграл чемпионат в 7-й раз подряд. Всего у него 36 титулов – больше всех в истории. На втором месте идет МТК с 23 победами.