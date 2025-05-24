Сафонов сыграет в финале Кубка Франции. Вратарь «ПСЖ» попал в старт на матч с «Реймсом»

Матвей Сафонов сыграет в финале Кубка Франции.

Российский вратарь попал в стартовый состав «ПСЖ » на матч с «Реймсом ». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Это будет 17-я игра Сафонова в составе парижского клуба. На его счету 13 пропущенных голов и 6 сухих матчей.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.