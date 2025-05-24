Сафонов сыграет в финале Кубка Франции. Вратарь «ПСЖ» попал в старт на матч с «Реймсом»
Матвей Сафонов сыграет в финале Кубка Франции.
Российский вратарь попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Реймсом». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Это будет 17-я игра Сафонова в составе парижского клуба. На его счету 13 пропущенных голов и 6 сухих матчей.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «ПСЖ»
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