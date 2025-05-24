Мангаш о «Спартаке»: «Величайший клуб России, здесь чувствуется колоссальное давление. В целом я считаю, что мы выступили хорошо»
Рикарду Мангаш назвал «Спартак» величайшим клубом России.
Красно-белые разгромили «Химки» в последнем матче сезона со счетом 5:0. Мангаш забил один голов.
«Спартак» занял 4-е место по итогам чемпионата России.
– Когда забивал последний раз?
– В прошлом матче, но в итоге засчитали автогол, а так давно.
– Что скажешь в целом о выступлении за московский «Спартак»?
– Это величайший клуб России, и здесь чувствуется колоссальное давление.
– Что пошло не так в весенней части?
– В целом я считаю, что мы выступили хорошо.
– Ты останешься в клубе?
– Это разговор для спортивного директора.
– Когда ты приходил в «Спартак», тебе обещали играть больше?
– Это вопрос к тренеру, – сказал защитник «Спартака».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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