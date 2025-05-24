Мангаш о «Спартаке»: «Величайший клуб России, здесь чувствуется колоссальное давление. В целом я считаю, что мы выступили хорошо»

Рикарду Мангаш назвал «Спартак» величайшим клубом России.

Красно-белые разгромили «Химки» в последнем матче сезона со счетом 5:0. Мангаш забил один голов.

«Спартак» занял 4-е место по итогам чемпионата России.

– Когда забивал последний раз?

– В прошлом матче, но в итоге засчитали автогол, а так давно.

– Что скажешь в целом о выступлении за московский «Спартак»?

– Это величайший клуб России, и здесь чувствуется колоссальное давление.

– Что пошло не так в весенней части?

– В целом я считаю, что мы выступили хорошо.

– Ты останешься в клубе?

– Это разговор для спортивного директора.

– Когда ты приходил в «Спартак», тебе обещали играть больше?

– Это вопрос к тренеру, – сказал защитник «Спартака ».