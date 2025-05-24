«Бавария» и «Штутгарт» сыграют в матче за Суперкубок Германии 16 августа
Определились оба участника матча за Суперкубок Германии.
16 августа встретятся «Бавария», выигравшая чемпионат страны, и «Штутгарт», победивший в Кубке.
«Штутгарт» участвовал и в предшествующем розыгрыше Суперкубка. 17 августа 2024-го он уступил «Байеру» по пенальти.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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