«Бавария» и «Штутгарт» сыграют в матче за Суперкубок Германии 16 августа

Определились оба участника матча за Суперкубок Германии.

16 августа встретятся «Бавария », выигравшая чемпионат страны, и «Штутгарт », победивший в Кубке.

«Штутгарт» участвовал и в предшествующем розыгрыше Суперкубка. 17 августа 2024-го он уступил «Байеру» по пенальти.