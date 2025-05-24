«Штутгарт» выиграл Кубок Германии. Клуб котировался пятым фаворитом у букмекеров

«Штутгарт» обыграл «Арминию» (4:2) в финале Кубка Германии в Берлине.

Это первый трофей клуба за 18 лет. Перед турниром «Штутгарт» котировался пятым фаворитом с коэффициентом 10.00. Лучше шансы на победу были у «Баварии» (2.40), «Байера» (5.50), «Боруссии» Дортмунд (8.00) и «Лейпцига» (8.00).

Во всех матчах Кубка «Штутгарт» котировался фаворитом.

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