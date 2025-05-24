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Хабиб поздравил «Краснодар» и Сергея Галицкого с победой в чемпионате России: «Историческая победа»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу «Краснодара» в чемпионате России.

«Краснодар», мои поздравления. Историческая победа. Еще больше рад за этого человека», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Сегодня «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу. Сергей Галицкий – президент и владелец клуба.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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