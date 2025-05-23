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Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Валенсию», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» – с «Атлетиком» в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи заключительного, 38-го тура.

В пятницу «Бетис» примет «Валенсию». 

В субботу «Реал» сыграет дома с «Сосьедадом» Арсена Захаряна, 

В воскресенье «Атлетико» встретится в гостях с «Жироной», «Барселона» в ранге чемпиона проведет выездной матч с «Атлетиком».

Чемпионат Испании

38-й тур

Ла Лига. 38 тур
23 мая 19:00, Бенито Вильямарин
Бетис
Не начался
-xG-
Валенсия
Ла Лига. 38 тур
24 мая 14:15, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Не начался
-xG-
Реал Сосьедад
Ла Лига. 38 тур
24 мая 16:30, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Не начался
-xG-
Лас-Пальмас
Ла Лига. 38 тур
24 мая 16:30, Бутарке
Леганес
Не начался
-xG-
Вальядолид
Ла Лига. 38 тур
24 мая 19:00, Мендисорроса
Алавес
Не начался
-xG-
Осасуна
Ла Лига. 38 тур
24 мая 19:00, Колисеум Альфонсо Перес
Хетафе
Не начался
-xG-
Сельта
Ла Лига. 38 тур
24 мая 19:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Не начался
-xG-
Мальорка
Ла Лига. 38 тур
25 мая 12:00, Монтиливи
Жирона
Не начался
-xG-
Атлетико
Ла Лига. 38 тур
25 мая 14:15, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Не начался
-xG-
Севилья
Ла Лига. 38 тур
25 мая 19:00, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
-xG-
Барселона

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43178 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoВальядолид
logoЛеганес
logoАлавес
logoОсасуна
logoРеал Сосьедад
logoЭспаньол
logoБетис
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВаленсия
logoЛас-Пальмас
logoСевилья
logoМальорка
logoХетафе
logoАтлетико
logoБарселона
logoРайо Вальекано
logoЖирона
logoСельта
logoВильярреал
logoАтлетик
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