Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Валенсию», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» – с «Атлетиком» в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи заключительного, 38-го тура.

В пятницу «Бетис » примет «Валенсию».

В субботу «Реал » сыграет дома с «Сосьедадом » Арсена Захаряна,

В воскресенье «Атлетико» встретится в гостях с «Жироной», «Барселона » в ранге чемпиона проведет выездной матч с «Атлетиком».

Чемпионат Испании

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги