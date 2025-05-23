Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Валенсию», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» – с «Атлетиком» в воскресенье
В Ла Лиге пройдут матчи заключительного, 38-го тура.
В пятницу «Бетис» примет «Валенсию».
В субботу «Реал» сыграет дома с «Сосьедадом» Арсена Захаряна,
В воскресенье «Атлетико» встретится в гостях с «Жироной», «Барселона» в ранге чемпиона проведет выездной матч с «Атлетиком».
38-й тур
23 мая 19:00, Бенито Вильямарин
24 мая 14:15, Сантьяго Бернабеу
Не начался
-xG-
24 мая 16:30, RCDE Стэдиум
Не начался
-xG-
Не начался
-xG-
24 мая 19:00, Мендисорроса
24 мая 19:00, Колисеум Альфонсо Перес
24 мая 19:00, Кампо де Вальекас
Не начался
-xG-
25 мая 14:15, Эстадио де ла Серамика
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Краснодар
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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