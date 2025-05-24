Кордоба о чемпионстве «Краснодара»: «Мы честно это заработали и достойны титула. Весь сезон были и невероятная поддержка, и препятствия на нашем пути»
Джон Кордоба прокомментировал чемпионство «Краснодара».
Команда Мурада Мусаева завоевала золото Мир РПЛ, набрав 67 очков по итогам сезона и опередив «Зенит» на 1 балл.
«Эмоции переполняют, мы счастливы. Весь сезон были и невероятная поддержка, и препятствия на нашем пути.
Мы честно это заработали и достойны титула», – сказал нападающий «Краснодара».
🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории
«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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