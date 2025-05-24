Кордоба о чемпионстве «Краснодара»: «Мы честно это заработали и достойны титула. Весь сезон были и невероятная поддержка, и препятствия на нашем пути»

Джон Кордоба прокомментировал чемпионство «Краснодара».

Команда Мурада Мусаева завоевала золото Мир РПЛ , набрав 67 очков по итогам сезона и опередив «Зенит» на 1 балл.

«Эмоции переполняют, мы счастливы. Весь сезон были и невероятная поддержка, и препятствия на нашем пути.

Мы честно это заработали и достойны титула», – сказал нападающий «Краснодара ».

🏆🐂 «Краснодар» стал чемпионом России – впервые в истории

«Краснодар» выиграл первый трофей, став чемпионом России. Клуб основан Галицким в 2008-м