Соболев не выиграл РПЛ с «Зенитом» в первый сезон после перехода из «Спартака». До этого петербуржцы брали титул 6 лет подряд
Александр Соболев не стал чемпионом РПЛ с «Зенитом» после перехода из «Спартака».
Петербургский клуб победил «Ахмат» (3:0) в игре 30-го тура. В параллельном матче «Краснодар» был сильнее «Динамо» (3:0).
Таким образом, «быки» выиграли чемпионат России, набрав 67 очков. Петербуржцы стали вторыми с 66 баллами. Ранее «Зенит» 6 раз подряд становился чемпионом РПЛ.
Александр Соболев по ходу этого сезона перешел в «Зенит» из «Спартака». На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 24 матчах за петербургский клуб.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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