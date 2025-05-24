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Соболев не выиграл РПЛ с «Зенитом» в первый сезон после перехода из «Спартака». До этого петербуржцы брали титул 6 лет подряд

Александр Соболев не стал чемпионом РПЛ с «Зенитом» после перехода из «Спартака».

Петербургский клуб победил «Ахмат» (3:0) в игре 30-го тура. В параллельном матче «Краснодар» был сильнее «Динамо» (3:0).

Таким образом, «быки» выиграли чемпионат России, набрав 67 очков. Петербуржцы стали вторыми с 66 баллами. Ранее «Зенит» 6 раз подряд становился чемпионом РПЛ

Александр Соболев по ходу этого сезона перешел в «Зенит» из «Спартака». На его счету 4 гола и 2 результативных передачи в 24 матчах за петербургский клуб. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoАлександр Соболев
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