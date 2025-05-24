«Краснодар» стал чемпионом России. Впервые с сезона-2017/18 РПЛ выиграл не главный фаворит

«Краснодар» стал чемпионом России.

«Краснодар» обыграл «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ (3:0) и финишировал на первом месте в таблице, опередив «Зенит» на одно очко.

Перед сезоном на чемпионство «быков» давали коэффициент 12.00. Столько же букмекеры предлагали на ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». Выше в рейтинге стояли «Зенит» (1.60) и «Спартак» (8.00).

Впервые с сезона-2017/18 Мир РПЛ выиграл не главный фаворит. Тогда чемпионом стал «Локомотив». После этого семь сезонов подряд «Зенит» был фаворитом.

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