Линделеф травмировался в матче с «Тоттенхэмом». Защитник «МЮ» вынужденно покинул поле в конце 1-го тайма
Виктор Линделеф получил повреждение в матче с «Тоттенхэмом».
«Манчестер Юнайтед» играет со «шпорами» (2:3, второй тайм) в 1/4 финала Кубка английской лиги. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
В самом конце первого тайма защитник ощутил дискомфорт и был вынужден покинуть поле. Его заменил Джонни Эванс.
В этом сезоне 30-летний игрок провел 5 матчей в АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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