Линделеф травмировался в матче с «Тоттенхэмом». Защитник «МЮ» вынужденно покинул поле в конце 1-го тайма

Виктор Линделеф получил повреждение в матче с «Тоттенхэмом».

«Манчестер Юнайтед» играет со «шпорами» (2:3, второй тайм) в 1/4 финала Кубка английской лиги. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

В самом конце первого тайма защитник ощутил дискомфорт и был вынужден покинуть поле. Его заменил Джонни Эванс.

В этом сезоне 30-летний игрок провел 5 матчей в АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .