Флик оценил сезон «Барсы»: «Между восьмеркой и десяткой. Главное, чтобы важные игроки остались»
Ханси Флик оценил сезон «Барселоны».
– Как оцените сезон?
– Я не знаю, не думал об этом. Между восьмеркой и десяткой.
Самое главное, и я говорил об этом с Деку, чтобы важные игроки остались. Так мы гарантируем будущее «Барсы». Деку знает, что мы можем усилить. Мы много разговариваем с ним и находимся на одной волне, – сказал тренер «Барсы».
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Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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