  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик оценил сезон «Барсы»: «Между восьмеркой и десяткой. Главное, чтобы важные игроки остались»
23

Флик оценил сезон «Барсы»: «Между восьмеркой и десяткой. Главное, чтобы важные игроки остались»

Ханси Флик оценил сезон «Барселоны».

– Как оцените сезон?

– Я не знаю, не думал об этом. Между восьмеркой и десяткой.

Самое главное, и я говорил об этом с Деку, чтобы важные игроки остались. Так мы гарантируем будущее «Барсы». Деку знает, что мы можем усилить. Мы много разговариваем с ним и находимся на одной волне, – сказал тренер «Барсы».

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41599 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoХанс-Дитер Флик
logoДеку
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Советник Лапорты: «Раньше игроки «Барсы» выдыхались на 65-й минуте, а сейчас Педри может прессинговать на 90-й. Флик сразу понял, что нужно работать над физической подготовкой»
1922 мая, 12:47
Флик о продлении контракта с «Барсой»: «Я счастлив и чувствую, что мы еще не в конце пути, у этой команды есть потенциал. Мы хотим прибавить, чтобы выиграть больше титулов»
2021 мая, 19:22
Лапорта – Флику: «Спасибо, что продолжаешь возвеличивать историю «Барселоны», лучшего клуба мира. Барселонисты любят тебя и верят, что ты продолжишь вести наших игроков к победам!»
4121 мая, 18:43
Флик продлил контракт с «Барселоной» до 2027-го
4721 мая, 17:28
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 1:0 – Диалло забил, Мартинеса удалили в конце первого тайма! Онлайн-трансляция
546 минут назадLive
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд забил с пенальти. «Горожане» выйдут в ЛЧ, если не проиграют. Онлайн-трансляция
711 минут назадLive
Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
7932 минуты назад
«Ноттингем Форест» – «Челси». 0:1 – Колуилл забил, «синие» выйдут в ЛЧ при победе. Онлайн-трансляция
7933 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» забил 4 гола «Севилье», «Атлетико» разгромил «Жирону»
8135 минут назад
Агент Джикии не исключил возвращение в «Спартак»: «Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, он благодарен клубу. Малышев этот вопрос не поднимал»
1637 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» приинимает «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» играет с «Саутгемптоном»
30944 минуты назадLive
Мартинес за штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
747 минут назадФото
Александр Медведев: «Зенит» замахивается на третью звезду – она будет, уверен. С приходом «Газпрома» появились новые возможности, но на поле играют люди»
30сегодня, 15:42
Семак о поздравлении Мусаева: «Это спортивный дух, благодарить за соперничество – правильно. «Зенит» старался, но «Краснодар» оказался выше»
27сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
27 минут назадФото
«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
611 минут назад
Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»
115 минут назад
Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
118 минут назад
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». 1:1 – Салах сравнял, Гравенберх удален! Онлайн-трансляция
161 минуту назадLive
Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
624 минуты назад
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
229 минут назад
«Саутгемптон» – «Арсенал». 1:1 – Стюарт ответил на гол Тирни. Онлайн-трансляция
132 минуты назадLive
Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
349 минут назад
Витцель объявил об уходе из «Атлетико» после сезона. Он может вернуться в «Стандард»
353 минуты назад