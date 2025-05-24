Флик оценил сезон «Барсы»: «Между восьмеркой и десяткой. Главное, чтобы важные игроки остались»

Ханси Флик оценил сезон «Барселоны».

– Как оцените сезон?

– Я не знаю, не думал об этом. Между восьмеркой и десяткой.

Самое главное, и я говорил об этом с Деку, чтобы важные игроки остались. Так мы гарантируем будущее «Барсы». Деку знает, что мы можем усилить. Мы много разговариваем с ним и находимся на одной волне, – сказал тренер «Барсы».