Советник Лапорты: «Раньше игроки «Барсы» выдыхались на 65-й минуте, а сейчас Педри может прессинговать на 90-й. Флик сразу понял, что нужно работать над физической подготовкой»
Энрик Масип рассказал об изменениях в физической подготовке игроков «Барселоны».
«Мы заметили, что нам не хватает интенсивности, объема и качества физической работы. Многие игроки выдыхались на 65-й минуте, когда решается исход многих матчей. Клуб понял, что нужно работать и больше концентрироваться на этом аспекте.
Флик понял и принял это с первого дня, когда пришел. Сегодня Педри может бежать и прессинговать на 90-й минуте.
Наши победы не были совпадением. Мы не выиграли в лотерею, это тяжелая работа. Вся команда сейчас находится в более высоком физическом темпе, чем раньше.
Я сам говорил внутри команды, что нам нужно больше тренироваться. У многих игроков были персональные тренеры, потому что этого было недостаточно», – заявил советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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