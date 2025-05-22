Советник Лапорты: «Раньше игроки «Барсы» выдыхались на 65-й минуте, а сейчас Педри может прессинговать на 90-й. Флик сразу понял, что нужно работать над физической подготовкой»

Энрик Масип рассказал об изменениях в физической подготовке игроков «Барселоны».

«Мы заметили, что нам не хватает интенсивности, объема и качества физической работы. Многие игроки выдыхались на 65-й минуте, когда решается исход многих матчей. Клуб понял, что нужно работать и больше концентрироваться на этом аспекте.

Флик понял и принял это с первого дня, когда пришел. Сегодня Педри может бежать и прессинговать на 90-й минуте.

Наши победы не были совпадением. Мы не выиграли в лотерею, это тяжелая работа. Вся команда сейчас находится в более высоком физическом темпе, чем раньше.

Я сам говорил внутри команды, что нам нужно больше тренироваться. У многих игроков были персональные тренеры, потому что этого было недостаточно», – заявил советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты.