Кубок РПЛ «Зениту» в случае чемпионства вручит директор РПЛ Мележиков. Президент лиги Алаев посетит матч «Краснодар» – «Динамо»
Кубок РПЛ «Зениту» в случае чемпионства вручит Евгений Мележиков.
По данным «Спорт-Экспресс», в случае победы петербургского клуба в Мир РПЛ по итогам 30-го тура, команду наградит исполнительный директор лиги и экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.
В прошлом году награду «Зениту» также вручал Мележиков. Президент РПЛ Александр Алаев посетит матч «Краснодар» – «Динамо».
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Опубликовано: Sports
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