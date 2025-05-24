Кубок РПЛ «Зениту» в случае чемпионства вручит директор РПЛ Мележиков. Президент лиги Алаев посетит матч «Краснодар» – «Динамо»

Кубок РПЛ «Зениту» в случае чемпионства вручит Евгений Мележиков.

По данным «Спорт-Экспресс », в случае победы петербургского клуба в Мир РПЛ по итогам 30-го тура, команду наградит исполнительный директор лиги и экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков .

В прошлом году награду «Зениту » также вручал Мележиков. Президент РПЛ Александр Алаев посетит матч «Краснодар » – «Динамо».