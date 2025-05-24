Данни верит в чемпионство «Зенита»: «Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, будем счастливы от победы»
Данни верит в чемпионство «Зенита».
«Я верю, что «Зенит» сегодня победит, а «Краснодар» потеряет очки. У сине-бело-голубых очень хорошая команда, и они способны стать чемпионами. Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, сегодня мы все будем счастливы от победы.
«Краснодар» – тоже отличная команда. Они хорошо играют в последние годы, стабильно претендуют на чемпионство. И сегодня, конечно, очень близки к золотым медалям. Но я надеюсь, что они займут второе место. «Динамо» победит и поможет «Зениту» стать чемпионом», – сказал экс-игрок петербургской команды.
«Зенит» с 63 очками идет вторым в Мир РПЛ. Первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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