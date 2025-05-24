Данни верит в чемпионство «Зенита»: «Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, будем счастливы от победы»

Данни верит в чемпионство «Зенита».

«Я верю, что «Зенит » сегодня победит, а «Краснодар » потеряет очки. У сине-бело-голубых очень хорошая команда, и они способны стать чемпионами. Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, сегодня мы все будем счастливы от победы.

«Краснодар» – тоже отличная команда. Они хорошо играют в последние годы, стабильно претендуют на чемпионство. И сегодня, конечно, очень близки к золотым медалям. Но я надеюсь, что они займут второе место. «Динамо» победит и поможет «Зениту» стать чемпионом», – сказал экс-игрок петербургской команды.

«Зенит» с 63 очками идет вторым в Мир РПЛ . Первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка.