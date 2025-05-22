Губерниев о срыве трансфера Вендела в «Ботафого»: «Он настоящий патриот «Зенита» и нашей страны. Молодец!»
Дмитрий Губерниев отреагировал на срыв трансфера Вендела в «Ботафого».
Ранее стало известно, что бразильский клуб и «Зенит» расторгли соглашение о трансфере хавбека. Сообщалось, что у владельца «Ботафого» Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы, сам клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.
– Как хорошо! Вендел – настоящий патриот «Зенита» и нашей страны. Молодец!
– Не будет ли у него проблем с мотивацией?
– Он хороший футболист, значит проблем с мотивацией у него быть не должно, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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