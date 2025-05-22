В Бразилии утверждают, что «Зенит» скрывал факт введения санкций против «Газпрома».

Вчера стало известно, что петербургский клуб и «Ботафого» расторгли соглашение о трансфере Вендела . Сообщалось , что у владельца «Ботафого» Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы, сам клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами: «Владельцы «Зенита » включены в международный санкционный список, Текстор – гражданин США».

В бразильском клубе считают, что сине-бело-голубые «скрывали санкции», введенные в отношении «Газпрома », пишет Globo со ссылкой на источники в совете директоров «Ботафого ». Отмечается, что правительство Соединенных Штатов поставило под сомнение сделку спустя несколько месяцев после ее оформления.

Также в «Ботафого» утверждают, что им удалось получить деньги от трансфера Луиса Энрике, но они не могут выплатить деньги за переход Артура Гимараэса , как и в случае с Венделом.