В «Ботафого» считают, что «Зенит» «скрывал санкции» в отношении «Газпрома». Бразильцы не могут перевести деньги за трансфер Артура (Globo)
Вчера стало известно, что петербургский клуб и «Ботафого» расторгли соглашение о трансфере Вендела. Сообщалось, что у владельца «Ботафого» Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы, сам клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами: «Владельцы «Зенита» включены в международный санкционный список, Текстор – гражданин США».
В бразильском клубе считают, что сине-бело-голубые «скрывали санкции», введенные в отношении «Газпрома», пишет Globo со ссылкой на источники в совете директоров «Ботафого». Отмечается, что правительство Соединенных Штатов поставило под сомнение сделку спустя несколько месяцев после ее оформления.
Также в «Ботафого» утверждают, что им удалось получить деньги от трансфера Луиса Энрике, но они не могут выплатить деньги за переход Артура Гимараэса, как и в случае с Венделом.