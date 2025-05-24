  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Казарцев из-за руки Тормены верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара». ЭСК заявила: «Положение руки не является очевидно наказуемым»
53

Казарцев из-за руки Тормены верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара». ЭСК заявила: «Положение руки не является очевидно наказуемым»

Пенальти в ворота «Краснодара» был не назначен верно.

«Краснодар» обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 29-го тура Мир РПЛ.

Главный арбитр Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота «быков» на 87-й минуте после попадания мяча в руку защитника Витора Тормены в штрафной площади.

По мнению комиссии, арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара».

«Исходя из имеющихся видеоракурсов положение руки не является очевидно наказуемым ввиду того, что рука находится в естественном положении, близко к телу и не увеличивает его площадь, защитник пытается убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом, двигающегося с короткой дистанции.

Комиссия определила, что ВАР верно не вмешался в игровой момент ввиду отсутствия очевидных оснований считать контакт мяча с рукой Витора Тормены наказуемым», – говорится в объяснении решения ЭКС РФС.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6441 голос
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
logoВитор Тормена
ЭСК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoКраснодар
logoВасилий Казарцев
logoсудьи
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Оренбург» обратился в ЭСК из-за руки Тормены. Казарцев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 87-й минуте
5521 мая, 09:31
Главные новости
У Батракова 21 (14+7) очко в сезоне РПЛ. Хавбек «Локо» забил «Акрону» с пенальти
51 секунду назад
«Спартак» – «Химки». 1:0 – Умяров забил из-за штрафной на 4-й. Онлайн-трансляция
2040 минут назадLive
В ворота «Ахмата» назначили пенальти: Камилов рукой тянул Нино за футболку. «Зенит» реализовал 11-метровый
117 минут назадФото
Судья не назначил пенальти после падения Кордобы в штрафной «Динамо» из-за офсайда у форварда «Краснодара». Чистякову помог ВАР
2112 минут назадФото
Чемпионшип. «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед» играют за выход в АПЛ в финале плей-офф
1013 минут назадLive
«Зенит» – «Ахмат». 1:0 – Мостовой забил с пенальти на 25-й. Онлайн-трансляция
3415 минут назадLive
Инфантино допустил, что Роналду сыграет на КЧМ. Представители форварда «Аль-Насра» недовольны словами главы ФИФА
1131 минуту назад
«Краснодар» – «Динамо». Кордоба и Карраскаль играют, «быки» станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция
179только чтоLive
Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» играет с «Динамо», «Зенит» принимает «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»
97844 минуты назадLive
Станкович о сезоне «Спартака»: «Мы могли еще раньше занять третье место, а могли быть еще выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок»
545 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» – «Локомотив». 0:1 – Батраков забил с пенальти. Онлайн-трансляция
69 минут назадLive
Секулич стал лучшим бомбардиром Первой лиги с 14 голами, Уридия – лучший ассистент с 9 пасами
222 минуты назад
Даку забил 15-й гол в сезоне РПЛ. До Угальде – 1 мяч
124 минуты назад
Тикнизян из-за «психоэмоционального состояния» пропускает игру с «Акроном»: «Наир попросил не ехать в Самару. «Локомотив» пошел на встречу»
731 минуту назад
🎙 «Акрон» проводит прямой эфир с генеральным директором Власовым, Куражом-Бамбеем и экспертами перед финалом дебютного сезона в РПЛ. Подключайтесь!
43 минуты назадВидео
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Комличенко и Роналдо играют. Онлайн-трансляция
1444 минуты назадLive
ЦСКА – «Пари НН». 1:0 – Обляков реализовал пенальти, армейцы займут 3-е место в случае победы. Онлайн-трансляция
161 минуту назадLive
Гусев о том, за счет чего «Динамо» постарается не дать «Краснодару» стать чемпионом: «Игра покажет. Сейчас говорить бессмысленно»
46 минут назад
Флик оценил сезон «Барсы»: «Между восьмеркой и десяткой. Главное, чтобы важные игроки остались»
552 минуты назад
32-летний Стилл возглавит «Саутгемптон». Контракт с тренером «Ланса» подпишут на три года
159 минут назад