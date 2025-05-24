Казарцев из-за руки Тормены верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара». ЭСК заявила: «Положение руки не является очевидно наказуемым»

Пенальти в ворота «Краснодара» был не назначен верно.

«Краснодар» обыграл «Оренбург » (2:1) в матче 29-го тура Мир РПЛ .

Главный арбитр Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота «быков» на 87-й минуте после попадания мяча в руку защитника Витора Тормены в штрафной площади.

По мнению комиссии, арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара ».

«Исходя из имеющихся видеоракурсов положение руки не является очевидно наказуемым ввиду того, что рука находится в естественном положении, близко к телу и не увеличивает его площадь, защитник пытается убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом, двигающегося с короткой дистанции.

Комиссия определила, что ВАР верно не вмешался в игровой момент ввиду отсутствия очевидных оснований считать контакт мяча с рукой Витора Тормены наказуемым», – говорится в объяснении решения ЭКС РФС.