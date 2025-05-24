Головин восстановился после травмы: «Саша вернулся в Россию, отдыхает, чувствует себя хорошо»

Александр Головин полностью восстановился от травмы,.

Ранее сообщалось, что хавбек «Монако » выбыл до конца сезона Лиги 1 из-за проблем с приводящей мышцей.

«Саша уже вернулся в Россию, он отдыхает, чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился.

Перед последней игрой решили не рисковать, чтобы довосстановиться и начать полноценную подготовку к новому сезону после отпуска», – сообщил агент игрока Александр Клюев .