Головин восстановился после травмы: «Саша вернулся в Россию, отдыхает, чувствует себя хорошо»
Александр Головин полностью восстановился от травмы,.
Ранее сообщалось, что хавбек «Монако» выбыл до конца сезона Лиги 1 из-за проблем с приводящей мышцей.
«Саша уже вернулся в Россию, он отдыхает, чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился.
Перед последней игрой решили не рисковать, чтобы довосстановиться и начать полноценную подготовку к новому сезону после отпуска», – сообщил агент игрока Александр Клюев.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости