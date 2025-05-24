Костакурта о скудетто «Наполи»: «Победил лучший, но не сильнейший. Нужно поздравить и «Интер» – он вышел в финал Лиги чемпионов и до конца боролся за титул»
Алессандро Костакурта высказался о победе «Наполи» в чемпионате Италии.
В пятницу неаполитанцы обыграли в заключительном туре «Кальяри» (2:0) и опередили «Интер» в таблице на одно очко.
«Возможно, я не прав, но, на мой взгляд, победила лучшая команда, но не сильнейшая.
Мы должны поздравить обе команды: «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов и до конца боролся с «Наполи», – сказал экс-защитник «Милана».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TMW
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