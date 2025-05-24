«Динамо» — главная надежда «Зенита» в борьбе за чемпионство. «Краснодару» проще – все зависит от них». Гранат о гонке в РПЛ

Владимир Гранат в преддверии 30-го тура высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Сегодня «Краснодар» сыграет дома с «Динамо», а «Зенит» – с «Ахматом».

«Для Питера важнее игра «Динамо» в последнем туре, чем своя. Они — главная надежда «Зенита » в борьбе за чемпионство.

«Краснодару » будет проще, потому что все зависит от них. Думаю, завтра [в субботу] в Краснодаре будет лучшая поддержка за всю историю клуба. Весь город ждет этого события, и в их руках чемпионство.

Мне кажется, преимущество на стороне «Краснодара». За счет домашнего стадиона и своих болельщиков», — сказал бывший игрок сборной России и «Динамо ».

«Краснодар» vs «Зенит»: чемпионские расклады на 30-й тур РПЛ