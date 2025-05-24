«Динамо» — главная надежда «Зенита» в борьбе за чемпионство. «Краснодару» проще – все зависит от них». Гранат о гонке в РПЛ
Владимир Гранат в преддверии 30-го тура высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
Сегодня «Краснодар» сыграет дома с «Динамо», а «Зенит» – с «Ахматом».
«Для Питера важнее игра «Динамо» в последнем туре, чем своя. Они — главная надежда «Зенита» в борьбе за чемпионство.
«Краснодару» будет проще, потому что все зависит от них. Думаю, завтра [в субботу] в Краснодаре будет лучшая поддержка за всю историю клуба. Весь город ждет этого события, и в их руках чемпионство.
Мне кажется, преимущество на стороне «Краснодара». За счет домашнего стадиона и своих болельщиков», — сказал бывший игрок сборной России и «Динамо».
«Краснодар» vs «Зенит»: чемпионские расклады на 30-й тур РПЛ
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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